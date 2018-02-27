سفير روسيا سيوضح للندن نهج بلاده في التسوية السورية

أعلنت مصادر في السفارة الروسية في لندن، أن السفير الروسي، ألكسندر ياكوفينكو، سيعرض نهج روسيا للتسوية السورية خلال اجتماع في وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادرها أن "السفير سيعلن بوضوح، أننا لا نقبل إطلاقا محاولات البريطانيين تحميل روسيا مسؤولية الوضع الإنساني في سوريا، لحماية الإرهابيين، الذين يقتلون المدنيين ويستخدموهم كدروع بشرية في الغوطة الشرقية".

وأضافت المصادر أن السفير ياكوفينكو سيدعو الجانب البريطاني لاستخدام نفوذه على الجماعات المسلحة العاملة في الغوطة الشرقية لدفعها إلى مراعاة الهدنة. كما سيناقش خلال لقائه نائب وزير الخارجية البريطاني، ألان دونكان، تنفيذ القرار 2401.

ووفقا لمصادر دبلوماسية سيكون الاجتماع أيضا فرصة جيدة "لعرض على مستوى عال للمنهج الروسية للتسوية السورية" بعد اجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في موسكو في 22 ديسمبر 2017.

وذكر الدبلوماسيون أنه وفقا لمعلوماتهم من سوريا، "تستمر الاستفزازات من قبل المسلحين، على ما يبدو ليسوا مهتمين في ضمان وصول المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة السكان المدنيين في الغوطة الشرقية".

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وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أعلن في وقت سابق، أنه دعا ياكوفينكو، إلى وزارة الخارجية لتقديم تقرير حول خطط روسيا لتنفيذ القرار 2401 حول سوريا.

من جهته أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، عن هدنة إنسانية يومية من الساعة 9 صباحا وحتى 14 ظهرا في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا، اعتبارا من اليوم 27 فبراير، وذلك بتكليف من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. كما أعلن أن ممرا إنسانيا سيفتح في الغوطة الشرقية لخروج المدنيين.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا