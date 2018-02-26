محكمة أمريكية عليا ترفض طلب ترامب بإلغاء برنامج حماية "الحالمين"

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإلغاء برنامج حماية أبناء المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أراضي الولايات المتحدة في سن الطفولة (DACA)، من الترحيل.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشر اليوم الاثنين، إلى أن قرار المحكمة العليا الأمريكية هذا يمنع، في الواقع، إدارة ترامب من الوقف التدريجي للبرنامج الساري المفعول في يناير الماضي بقرار المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا)، بدءا من 5 مارس القادم، كما كان مقررا.

وأصرت وزارة العدل الأمريكية التي تقدمت بطلب إلغاء البرنامج إلى المحكمة العليا في الالتفاف على محكمة استئناف، على أن قرار محكمة سان فرانسيسكو خاطئ من الناحية القضائية.

من جهته، دافع المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، هافيه بيكيرا، عن البرنامج بالقول: "من أجل الحالمين الذين يساعدون على جعل اقتصادنا ودولتنا أقوى يجب عدم السماح بوقف DACA".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في سبتمبر الماضي عن قراره إلغاء DACA الذي يفيد شريحة من المهاجرين معروفة في الولايات المتحدة باسم "الحالمين"، والذي تم اعتماده في عهد سلف ترامب، باراك أوباما، في العام 2012.

وكلفت وزارة العدل حينذاك الكونغرس بوضع برنامج بديل خلال مدة نصف سنة، ما أثار موجة من الانتقادات في المجتمع الأمريكي، حيث رفعت أكثر من 10 ولايات دعاوى تطالب بعدم قانونية إلغاء DACA ، معتبرة أن وقف البرنامج ينتهك حقوق المهاجرين المشروعة.

وبرنامج حماية أبناء المهاجرين يشمل المواطنين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية والذين لم تتجاوز أعمارهم 31 عاما في يونيو 2012 ونقلوا إلى البلد حينما كانوا دون سن 16 سنة وعاشوا في الولايات المتحدة باستمرار منذ يونيو 2007.

وسمح برنامج DACA لنحو 800 ألف أجنبي بتجنب الترحيل من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا







