البنتاغون يتعهد بدعم الجهود الدبلوماسية في سوريا

تعهد البنتاغون بدعم جهود دبلوماسية تبذلها وزارة الخارجية الأمريكية وتهدف إلى حل الأزمة السورية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية روب مينينغ في تصريح صحفي: "الولايات المتحدة ستدعم جهود وزارة الخارجية الأمريكية الرامية إلى المساعدة في إنهاء الأزمة في سوريا".

وأضاف: "البنتاغون ينوي تأييد مساعي الخارجية الأمريكية الرامية إلى بذل الجهود برعاية الأمم المتحدة لحل هذا النزاع."

وكانت الخارجية الأمريكية دعت أمس الأحد إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي 2401 الذي يطالب بوقف إطلاق النار في الأراضي السورية كلها.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين