هآرتس: صفقة الغاز مع مصر لا تشمل تعويضات لإسرائيل بقيمة 1.8 مليار دولار

استبعدت صحيفة "هآتس" الإسرائيلية أن تشمل صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار تعويضات التحكيم الدولي لصالح إسرائيل وقدرها 1.8 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وأشارت "هآرتس" في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إلى تحفظ مسؤولين مصريين كبار إزاء الصفقة العملاقة المبرمة بين شركتي "ديليك" للحفر الإسرائيلية و"دولفينوس" المصرية لمدة 10 سنوات ستوفر خلالها إسرائيل 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر من حقلي تمر ولوياثان في المتوسط.

واعتبر مسؤولون مصريون، بحسب الصحيفة، أن الاتفاقية التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"التاريخية"، مرهونة بحل مشكلة التعويض البالغ قيمته 1.8 مليار دولار أو أكثر الذي ألزمت به إحدى جهات التحكيم الدولية مصر بدفعها لإسرائيل عوضا عن الخسائر التي تكبتدها إسرائيل بسبب قطع مصر لإمدادات الغاز عنها في 2012.

لكن المسؤولين في إسرائيل ينفون وجود أي اتفاق مع الجانب المصري بشأن التعويض. ونقلت "هآرتس" عن وزارة الطاقة الإسرائيلية قولها إن "إسرائيل لم تتراجع عن الديون والمسألة لم تطرح للنقاش خلال المحادثات الخاصة بتوقيع اتفاق صفقة التصدير إلى مصر".

من جهتها، نفت شركة الكهرباء الإسرائيلية، التي فازت بالتحكيم الدولي في العام 2015 التوصل إلى أي اتفاق تنازلات عن التعويضات مع مصر، مؤكدة أنها ستواصل "السعي للحصول على الدين".

المصدر: صحيفة "هآرتس"

إينا أسالخانوفا