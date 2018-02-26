رئيس الأركان التركي يقول إن بلاده ستهزم قوى خارجية تدعم الأكراد في عفرين

أجرى رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، زيارة إلى ولاية هطاي جنوبي البلاد على مشارف مدينة عفرين السورية، تفقد خلالها القوات المشاركة في العمليات ضد المسلحين الأكراد شمال سوريا.

وذكر بيان صادر عن الأركان التركية، اليوم الإثنين، أن أكار وخلال اجتماعه مع ضباط وأفراد قيادة الوحدات العسكرية، قال "سيمنى بالهزيمة حتمًا جميع الإرهابيين في عفرين والذين يتم جلبهم من خارج المدينة والقوى الخارجية الداعمة لهم".

ويشن الجيش التركي منذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، عملية ضد المسلحين الأكراد في عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر: الأناضول