كولومبيا.. المتمردون يعلنون عن هدنة

قالت جماعة جيش التحرير الوطني المتمردة في كولومبيا ،اليوم الاثنين، إنها ستلتزم بهدنة مدتها 4 أيام ، خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجريها البلاد الشهر المقبل.

وكانت الحكومة قد أوقفت محادثات السلام مع الجماعة في يناير، بعد نهاية أول هدنة بين الطرفين، حينما عاود المتمردون مهاجمة قوات الأمن وخطوط الأنابيب.

وجاء في بيان بثته الجماعة المتمردة على موقعها على الإنترنت "كبادرة احترام للكولومبيين الذين سيدلون بأصواتهم (في الانتخابات)، سيوقف جيش التحرير الوطني العمليات العسكرية الهجومية في الفترة ما بين 9 و13 مارس".وستجرى الانتخابات التشريعية في 11 مارس تعقبها الانتخابات الرئاسية في مايو.

وحث المتمردون الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، على تحديد موعد لاستئناف المحادثات، وقالوا إنه ينبغي للجولة المقبلة من المفاوضات أن تسلط الضوء للتوصل لهدنة جديدة.

وصرح، سانتوس، مرارا أن المحادثات لن تستأنف إلا بعد أن تنفذ جماعة جيش التحرير الوطني تعهداتها.

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يذكر أن ثمانية من رجال الشرطة قتلوا وأصيب أكثر من 40 آخرون في أحدث موجة لهجمات المتمردين.

المصدر:رويترز

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