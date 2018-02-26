بروكسل تأمر الشرطة بالقبض على المشردين وإيوائهم

أمر رئيس بلدية بروكسل، فنسنت دي وولف، الشرطة "بالقبض" على المشردين وإيوائهم في أماكن تقيهم موجة البرد وتنقذ حياتهم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصادر من بلدية بروكسل، أنه منذ الأحد الماضي ضربت موجة من الصقيع بلجيكيا، وصفها السكان المحليون بـ"السيبيرية"، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى 12 تحت الصفر وهو ما لم يتعود عليه السكان.

وطلب رئيس بلدية بروكسل من الشرطة اقتياد المشردين إلى الأماكن المخصصة لهم، حتى في حال رفضهم، وذلك انطلاقا من الساعة الثامنة مساء وحتى الصباح.

هذا وأعلنت السلطات في بلجيكا حالة الطوارئ حتى يوم 8 مارس المقبل مع احتمال تمديدها إذا تواصلت موجة الصقيع.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي