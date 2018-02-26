قلق روسي من الضغط الأمريكي على بيونغ يانغ في ضوء تحسن علاقاتها مع سيئول

عبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن قلق موسكو من أن تزيد واشنطن من ضغوطاتها بالعقوبات على كوريا الشمالية في لحظة ظهور آفاق لتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وسيئول.

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وقال ريابكوف للصحفيين في موسكو، اليوم الاثنين: "يثير قلقنا أن الولايات المتحدة اتخذت خطوة جديدة تهدف لزيادة ضغوطاتها على كوريا الشمالية وذلك في لحظة ظهور آفاق لتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وسيئول على هامش الألعاب الأولمبية".

وأضاف أنه توجد في العقوبات الأمريكية المعلنة سلسلة من النواحي التي تثير قلقا في موسكو.

وتابع: "يخص ذلك الإجراءات الأمريكية أحادية الجانب لتفتيش ما يسمى بالشحنات المشتبه بها. ويتناقض ذلك مع التفاهم التي تم التوصل إليه في الاجتماعات السابقة بما في ذلك في إطار ما يسمى بـ "مبادرة مكافحة نشر أسلحة الدمار الشامل، التي نشارك فيها أيضا".

كما عبر الدبلوماسي الروسي عن اعتقاده بأن الضغوطات الأمريكية على كوريا الشمالية لا تتفق مع مبادئ الشراكة لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وقال: "لا يمكننا أن نكرر دائما الوضع، عندما تتفق الدول بالإجماع على أي شيء في مجلس الأمن ويوافقوا على قرار بهذا الشأن ويليه بعد فترة قصيرة فرض عقوبات إضافية من جانب واحد من قبل الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن مثل هذه التصرفات من جانب واشنطن لا تسمح باعتبار العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة شراكة.

من جهته أعلن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، أن الولايات المتحدة يجب أن تخفف شروطها للحوار مع كوريا الشمالية وأن تبدأ محادثات معها بأسرع وقت ممكن.

وقال أثناء لقائه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو يان دونغ في سيئول، اليوم الاثنين: "أظهرت كوريا الشمالية مؤخرا شفافيتها لجذب الولايات المتحدة إلى المباحثات. وتتحدث الولايات المتحدة عن أهمية الحوار أيضا. ويجب على الولايات المتحدة أن تخفض قيودها للمباحثات مع كوريا الشمالية... أما كوريا الشمالية فيجب أن تظهر جاهزيتها لجعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية.

المصدر: نوفوستي + تاس

أولغا رودكوفسكايا