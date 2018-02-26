 
مباشر

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد في سوريا

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد في سوريا
Globallookpress
مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwzk

عبرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد من تصاعد الأعمال العسكرية في سوريا، داعية روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد هناك.

إقرأ المزيد
الغوطة الشرقية، سوريا واشنطن تدعو موسكو لمراعاة التزاماتها حول مناطق خفض التصعيد في سوريا

وأضافت للصحفيين قبل انطلاق جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "نحن مع الوزراء قلقون جدا من تصاعد العمليات العسكرية في الأراضي السورية كلها، وبالدرجة الأولى من قبل النظام وحلفائه. وتتحمل الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا المسؤولية الخاصة عن سير عملية خفض التصعيد، لا رفع حدة التوتر".

وردا على سؤال صحفي حول موقف الاتحاد الأوروبي من العملية العسكرية التركية في عفرين السورية قالت موغيريني: "لقد عبرنا عن قلقنا بهذا الصدد".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة