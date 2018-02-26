الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد في سوريا

عبرت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق الاتحاد من تصاعد الأعمال العسكرية في سوريا، داعية روسيا وإيران وتركيا لضمان خفض التصعيد هناك.

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وأضافت للصحفيين قبل انطلاق جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الاثنين: "نحن مع الوزراء قلقون جدا من تصاعد العمليات العسكرية في الأراضي السورية كلها، وبالدرجة الأولى من قبل النظام وحلفائه. وتتحمل الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا المسؤولية الخاصة عن سير عملية خفض التصعيد، لا رفع حدة التوتر".

وردا على سؤال صحفي حول موقف الاتحاد الأوروبي من العملية العسكرية التركية في عفرين السورية قالت موغيريني: "لقد عبرنا عن قلقنا بهذا الصدد".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا