انتهاكات جنسية تطيح بوحدة شرطة غانية في جنوب السودان!

استدعت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان وحدة من الشرطة الغانية، كانت تعمل في معسكر حماية تابع لها في إطار تحقيق بشأن تورط بعض أفرادها بانتهاكات جنسية.

وذكرت بعثة حفظ السلام أنها طلبت من وحدة مكونة من 46 شخصا العودة إلى جوبا عاصمة جنوب السودان من موقع حماية المدنيين في واو، شمال غربي جوبا، وذلك إثر تحقيق في شكوى تحدثت عن أن أعضاء هذه الوحدة أقاموا علاقات جنسية مع نساء مقيمات في المعسكر.

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وأفاد بيان للبعثة الدولية بأنه تم إطلاع رئيسها ديفيد شيرر، ومسؤولين آخرين لبعثة حفظ السلام، على التحقيقات الأولية، وتم اتخاذ قرار بسحب الوحدة من موقع تمركزها.

وقال بيان البعثة الدولية في جنوب السودان: "تشير المعلومات الواردة إلى أن بعض أفراد وحدة الشرطة تورطوا في ممارسات جنسية (مقابل المال). هذا انتهاك واضح لميثاق أخلاق الأمم المتحدة وبعثة حفظ السلام الذي يمنع العلاقات الجنسية مع المستضعفين بمن في ذلك متلقي المساعدات".

ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ "بعثة حفظ السلام بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالمزاعم، التي أخطرت بدورها الدولة العضو بأن الأمر محل تحقيق من قبل المنظمة الدولية. ولا توجد مؤشرات على تفشي هذا السلوك على نحو أكبر داخل البعثة".

المصدر: swissinfo

محمد الطاهر