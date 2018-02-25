البرلمان الروسي: موسكو تسعى لتسوية الأوضاع في سوريا بأسرع ما يمكن

يرى رئيس لجنة مجلس النواب الروسي للشؤون الخارجية ليونيد سلوتسكي أن دعم روسيا لقرار مجلس الأمن الدولي حول الهدنة في سوريا يدل على سعي موسكو لتحقيق التسوية السريعة في سوريا.

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وقال للصحفيين اليوم الأحد: "أيدت روسيا القرار 2401 حول الهدنة في سوريا. ويدل ذلك بوضوح على سعينا لتحقيق التسوية في سوريا بأسرع وقت ممكن، مهما كانت الاتهامات التي توجهها إلينا بعض الأطراف".

وأشار إلى أن القرار الجديد مثلما أعلنه مجلس الأمن، لا يجوز تفسيره بحرية، واستخدام الهدنة الإنسانية لتحقيق أغراض أخرى وخاصة لإعادة تجميع قوات الإرهابيين.

وذكر أن التاريخ يعرف أمثلة لإجراء التدخلات العسكرية والإطاحة بالأنظمة الشرعية وإزالة الدول الكاملة من وجه الأرض تحت رعاية القرارات الدولية".

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع، أمس السبت، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوما في جميع الأراضي السورية. ويقضي القرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا لضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين والمرضى. وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا ستعمل مع أطراف النزاع لتحقيق بدء نظام وقف إطلاق النار فورا.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا