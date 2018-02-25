مادورو يكشف عما سيفعله بترامب إن سنحت الفرصة والتقاه

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادرور، عن رغبته في لقاء نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ومصافحته وتحيته باحترام.

وقال مادورو في حديث بثته قناة "VTV" الفنزويلية: "إذا سنحت الفرصة سأصافح دونالد ترامب وأحييه باحترام، شريطة أن يسمح بذلك".

وأعرب الرئيس الفنزويلي عن رغبته في "فتح الباب لعلاقة في كنف الاحترام والتواصل مع الرئيس الأمريكي".

وعلى الرغم من إعلان بيرو البد المضيف لقمة الأمريكتين أنها لن تكون مرحبة بحضور مادورو، وطلبت منه الامتناع عن المشاركة، فإن الرئيس الفنزويلي أكد أن سيحضر القمة، التي من المقرر أن تنعقد يومي 13 و14 أبريل القادم.

هذا وتشهد العلاقات الفنزويلية–الأمريكية توترا، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد فنزويلا، في حين يتهم مادورو واشنطن بالتعاون مع المعارضة والتدخل في شؤون بلاده الداخلية بهدف إجراء انقلاب على السلطة.

المصدر: أ ف ب