(صورة) قمر صناعي إسرائيلي يرصد مقاتلات "سو-57" المتطورة بقاعدة حميميم في سوريا

ذكرت مصادر إسرائيلية أن قمرا اصطناعيا إسرائيليا التقط صورا لمقاتلات "سو-57" الروسية المتطورة من الجيل الخامس وهي جاثمة على مدرجات قاعدة حميميم في سوريا.

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وكتبت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الشركة التي تخدم هذا القمر الاصطناعي رصدت في 23 فبراير الجاري، طائرتين حربتين من طراز "سو-57" في قاعدة حميميم، مؤكدة أن هذه هي أول صور تؤكد وصول هذه المقاتلات إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن المخابرات الإسرائيلية أن هذه المقاتلات الحديثة لم تستخدم بشكل كامل حتى الآن، مشيرة إلى أن سوريا على الأرجح ستصبح ساحة لـ "تشغيلها الأولي".

وقالت وسائل إعلام روسية في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا أرسلت 4 مقاتلات "سو-57" وهي أول مقاتلات من الجيل الخامس إلى قاعدة حميميم في سوريا.

Israeli satellite reveals Putin’s new stealth fighter jets https://t.co/7ml7HIL7Rn — Haaretz.com (@haaretzcom) 24 февраля 2018 г.

المصدر: Lenta.ru

أولغا رودكوفسكايا