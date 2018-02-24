إسرائيل تصادق الأحد على تعيين سفيرها الجديد لدى الأردن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه من المنتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية غدا الأحد، على تعيين أمير ويسبورد، سفيرا جديدا لدى الأردن، بعد توقف عمل السفارة في عمان لنحو 6 أشهر.

ويشغل ويسبورد منصب مدير قسم الشرق الأوسط في مركز الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعتبر وفقا لـ" يديعوت أحرنوت" أحد أكثر المسؤولين إلماما بعلاقات إسرائيل في العالم العربي.

وجاء تعيين ويسبورد بعد أن قدمت الحكومة الإسرائيلية مذكرة رسمية للأردن عبرت فيها عن "أسفها وندمها" إزاء حادث السفارة الإسرائيلية بعمان، الذي أسفر عن مقتل أردنيين اثنين على يد حارس السفارة زيف مويال، الأمر الذي فجر أزمة دبلوماسية اعتبرت الأسوأ منذ تبادل البعثات الدبلوماسية بين البلدين بعد توقيع معاهدة السلام بينهما عام 1994 .

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وقد تعهدت تل أبيب في المذكرة بتعويض أهالي الأردنيين الاثنين اللذين قتلا في حادث السفارة الإسرائيلية، وعائلة القاضي رائد زعيتر الذي قتل على يد أحد جنودها عند الحد الفاصل بين الضفة الغربية والأردن عام 2014، كما تعهدت رسميا بتنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادث.

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وأغلقت السلطات الأردنية السفارة الإسرائيلية في عمان وبقيت بلا سفير، بعدما طردت السفيرة السابقة عينات شلاين وطاقم السفارة بسبب الحادثة ذاتها، لكن السفارة افتتحت مجددا قبل أسبوعين في انتظار السفير الجديد.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة