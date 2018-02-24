الصين تندد بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد كوريا الشمالية

وضعت الصين نفسها في معارضة شديدة ضد الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية المفروضة أمس على كوريا الشمالية.

وأعربت الخارجية الصينية في بيان مقتضب أصدرته اليوم السبت عن احتجاجها على أكبر حزمة من العقوبات الأمريكية ضد بيونغ يانغ تطال على وجه الخصوص حامل جواز سفر تايواني وشركات وسفن وطاقة في الجزء القاري من الصين وهونغ كونغ وتايوان وكذلك سنغافورة.

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ورفضت الصين العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة إجمالا بموجب قوانينها الداخلية على مواطنين وشركات لصينيين، مشددة على أن بكين كانت ولا تزال متمسكة بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ولم تسمح لأي من مواطنيها بانتهاكها، وستعامل المخالفين إذا وجدوا بما يتفق مع القانون.

وطلبت بكين من واشنطن التوقف فورا عن اتخاذ خطوات خاطئة أحادية الجانب كهذه لتفادي الإضرار بالتعاون الثنائي بين البلدين في المنطقة.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف