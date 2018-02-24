مظاهرات في مانيلا احتجاجا على القسوة ضد تجار المخدرات

خرج أكثر من ألفي شخص إلى شوارع العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم السبت، احتجاجا على أعمال القتل الجماعي المرتكبة خلال حملة السلطات في حربها ضد تجارة المخدرات.

وأفادت قناة CNN Philippines بأن "المسيرة من أجل الحياة" جمعت في صفوفها قساوسة كاثوليكيين وراهبات وطلابا يحتجون أيضا على خطط إدارة الرئيس رودريغو دوتيرتي لإلغاء حظر تطبيق عقوبة الإعدام وسن تشريعات تبيح إجراءات الطلاق.

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وبعد انتخابه رئيسا للفلبين في مايو 2016، خاض رودريغو دوتيرتي حربا حقيقية ضد أشخاص يتعاطون المخدرات ويتاجرون بها. ووفقا للشرطة فقد قتل في البلاد، منذ تولي دوتيرتي رئاسة الدولة، نحو 4 آلاف شخص أثناء العمليات ضد تجار المخدرات وأعمال التحقيق في الجرائم المرتكبة في هذا المجال.

وكان المجتمع الدولي أعرب مرارا عن تنديده بأساليب محاربة المخدرات المتبعة من قبل السلطات الفلبينية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف