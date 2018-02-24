أردوغان ينفي استهداف الجيش التركي مدنيين في عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن من يقولون أن جيشه يطلق النار على المدنيين في عفرين "عديمي الضمير والأخلاق"، مشيرا إلى أن استهداف المدنيين ليس من قيم تركيا.

وأضاف أردوغان في خطاب له أمام أنصار حزبه "العدالة والتنمية" في ولاية "قهرمان مرعش" جنوب البلاد: "تقع على عاتقنا مسؤولية حماية حدودنا مع سوريا البالغ طولها 911 كيلومترا، وسنواصل ذلك.. ولا يمكن لأحد أن يسألنا: لماذا تحمون هذه الحدود".

كما انتقد الرئيس التركي أمس الجمعة، بشدة تصريحات الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "أدريان رانكين غالاوي"، الذي أشار إلى سقوط ضحايا مدنيين في عفرين، واعتبر أن ما نقله المتحدث العسكري الأمريكي "أخبارا كاذبة وخاطئة".

وقد أعلنت تركيا في الـ20 من يناير الماضي إطلاق عملية عسكرية باسم "غضن الزيتون" قالت إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم "داعش" في عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة