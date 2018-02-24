بدء سريان مفعول قانون حول إعادة دمج دونباس شرق أوكرانيا

بدأ اليوم السبت سريان مفعول القانون الأوكراني الجديد حول إعادة دمج منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا والذي يصف روسيا بـ "العدو".

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وتم نشر هذه الوثيقة في صحيفة البرلمان الأوكراني "صوت أوكرانيا" أمس الجمعة. ويبدأ سريان مفعولها بعد يوم من نشره الرسمي.

وصادق البرلمان الأوكراني على القانون الجديد في 18 فبراير الجاري، وهو يهدف إلى إعادة دمج منطقة دونباس ويصف روسيا بـ"العدو"، والأراضي الخارجة عن سيطرة كييف "أراضي محتلة".

ووفق القانون سيتم تحديد حدود وقائمة التجمعات السكنية "المحتلة مؤقتا" في جمهورتي دونيتسك ولوغانسك من قبل الرئيس الأوكراني وعلى أساس اقتراحات وزارة الدفاع والأركان الأوكرانية.

وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها لا تشارك في النزاع الأوكراني ونفت تورطها فيما يحدث في دونباس، مشيرة ألى أنها تهتم بتغلب أوكرانيا على الأزمتين السياسية والاقتصادية في أراضيها.

وقبل توقيع القانون قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إن هذه الوثيقة لا تخالف اتفاقية مينسك، بل تعد أساسا لمواصلة تسوية النزاع بطرق سلمية.

من جهته أعلن ممثل كييف في المجموعة الإنسانية حول دونباس وزعيم الحركة الاجتماعية "الاختيار الأوكراني حق شعبي" فيكتور مدفيدشوك أن هذا القانون يفشل كل محاولات التسوية السلمية للنزاع.

أما جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد فأشارتا إلى أن القانون الجديد يخالف اتفاقية مينسك ويتيح للعسكريين الأوكرانيين استخدام القوة ضدهما، وهو ما أكده أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

يذكر أن السلطات الأوكرانية شنت في أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهورتي دونيتسك ولوغانسك اللتان أعلنتا استقلالهما بعد انقلاب في أوكرانيا في فبراير عام 2014. وتدل المعطيات الأخيرة للأمم المتحدة على أن النزاع في شرق أوكرانيا قد أودى بأرواح أكثر من 10 آلاف شخص.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا