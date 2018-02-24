أنقرة: واشنطن تصر على تقويض السلام بقرارها حول القدس

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها إزاء قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس في مايو المقبل، الأمر الذي يظهر برأيها إصرار الولايات المتحدة على تقويض السلام في الشرق الأوسط.

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وجاء في بيان صدر عن الخارجية التركية، اليوم السبت، أن "الولايات المتحدة تصر على تقويض السلام" وأن تركيا ستواصل بذل جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ضد القرار الأمريكي المقلق.

وأضاف البيان أن واشنطن "تتجاهل البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في اسطنبول في ديسمبر الماضي، وضمير المجتمع الدولية بقرارها هذا".

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا