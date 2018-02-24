مقتل 9 طلاب جراء اصطدام سيارة بمبنى مدرسة في الهند

قتل 9 طلاب وأصيب 24 آخرون بجروح جراء حادث اصطدام سيارة بمبنى مدرسة شرق الهند.

وأفادت وكالة "ANI" الهندية بأن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، واصطدمت بمبنى المدرسة في مدينة مظفربور الواقعة بولاية بيهار الهندية. وقد تم نقل كل المصابين إلى المستشفى. ولا تزال هوية سائق السيارة وأسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

وتعمل الشرطة للتحقيق في مكان الحادث.

#SpotVisuals: Nine students dead, 24 injured after a vehicle rammed into a school building in #Bihar's Muzaffarpur pic.twitter.com/n8E4UNwY8R — ANI (@ANI) February 24, 2018

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا