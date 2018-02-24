السلطات الأمريكية تلقت عشرات التحذيرات بشأن نوايا منفذ مجزرة مدرسة فلوريدا

وجدت أجهزة الأمن الأمريكية نفسها في موقع محرج، إذ تبين أنها تلقت في الأشهر الأخيرة سلسلة اتصالات تحذر من النوايا المرعبة لمنفذ مجزرة مدرسة بولاية فلوريدا.

وأقر مكتب التحقيقات بفشله في التحقيق بهذه التحذيرات، حيث أبلغ مواطنون أجهزة الأمن بأن نيكولاس كروز 19 عاما يشكل خطرا على المجتمع.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تسجيلات صوتية لبعض تلك الاتصالات التي تلقاها مكتب التحقيقات عبر خطه الساخن والشرطة المحلية.

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وفي 5 من يناير الماضي، حذرت امرأة عرفت كروز من أنه قد يصل إلى المدرسة ويطلق النار، وذلك ما حصل في الواقع بعد أربعين يوما، وقدمت إلى السلطات جميع المعلومات المطلوبة حول مكان إقامته وتصرفاته المثيرة للقلق، بما فيها ذبح طير صغير بسكين.

وأوضحت المرأة في الاتصال الذي نشر مكتب التحقيقات الفدرالي نصه الكامل، أن الشاب اقتنى بعد وفاة والدته كميات من الأسلحة النارية، وأعلن على حسابه في "إنستغرام" عن نيته قتل الناس مع نشر صور وهو يحمل فيها أسلحته.

وقبل ثلاثة أشهر من المجزرة لجأ أحد أصدقاء عائلة كروز إلى الشرطة المحلية أيضا، وأعرب عن مخاوفه من امتلاك كروز ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية.

وأحدثت هذه الأنباء صدى واسعا وتساؤلات ملموسة لدى المواطنين الأمريكيين، حيث دعا محافظ فلوريدا ريك سكوت مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريس راي إلى الاستقالة.

وفي 14 الشهر الجاري دخل كروز مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في مدينة باركلاند جنوبي الولاية وأطلق النيران مما أودى بأرواح 17 شخصا، وتم إلقاء القبض عليه لاحقا.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف