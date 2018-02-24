سيئول تشيد بالعقوبات الأمريكية الجديدة على جارتها الشمالية

أعلنت سيئول أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ سيزيد من التزام المجتمع الدولي بالقرارات الأممية الهادفة إلى إقناع كوريا الشمالية بتجميد برنامجها النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم السبت، أن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية، وهي الأكبر من نوعها، بمثابة تحذير بالنسبة لمن يتاجر مع كوريا الشمالية بصورة غير شرعية، مضيفة أن هذا سيسهم في رص صفوف المجتمع الدولي في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

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وأكدت الخارجية أن كوريا الجنوبية ستواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة بغية نزع الترسانة النووية لجارتها الشمالية بطرق سلمية.

وجاء هذا التعليق بالرغم من الانفراج الأخير بين الكوريتين، حيث انطلقت تحضيرات للمفاوضات بين الجارتين الشمالية والجنوبية بشأن عقد لقاء قمة تاريخي بين زعيميها كيم جونغ أون، ومون جيه إن، وهذا أمر لا يروق للولايات المتحدة إطلاقا.

وفرض مجلس الأمن الدولي في العام الماضي على كوريا الشمالية عقوبات هي الأكثر صرامة في القرن الـ21 في ظل تجارب بيونغ يانغ النووية والصاروخية الباليستية.

المصدر: رويترز

نادر عبد الرؤوف