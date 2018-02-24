ترامب: علاقتنا مع الصين في أفضل حالاتها لكن يعكرها ملف التجارة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقات بين بلاده والصين في وضع هو "الأفضل على الإطلاق" لا يعكره سوى ملف التجارة "غير المتوازنة" معتبرا أنه يشكل أزمة كبرى.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول في واشنطن، "لا أعتقد أنه كانت لدينا علاقات أفضل مع الصين عما هي عليه الآن .. بخلاف حقيقة أنهم يسحقوننا في مجال التجارة في الفترة الطويلة الأخيرة".

وأكد ترامب أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقف في طريق العلاقات هو التجارة. إنها أحادية الجانب وغير متوازنة إلى حد كبير".

ويرى محللون أن ترامب يزعم باستمرار أن فترة رئاسته أدت إلى إقامة علاقات هي "الأفضل على الإطلاق" مع عدة دول من أستراليا إلى الصين مرورا ببريطانيا.

وفي هذا الصدد قال ترامب، إن "الأشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لسنوات طويلة حيث أنا هنا الآن، لم يكن يجب عليهم أن يسمحوا لهذا بالحدوث.. هذا غير عادل إلى حد كبير للولايات المتحدة".

وتباهى ترامب بعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا "علاقتي الشخصية مع الرئيس شيء استثنائي للغاية، إنه شخص استلطفه، واعتقد أنه هو يستلطفني أيضا".

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وأوصت وزارة التجارة الأمريكية مؤخرا بفرض رسوم باهظة على الصين ودول أخرى لمواجهة الوفرة الدولية في الصلب والألومنيوم، لكن بكين حذرت من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية إذا ما استدعى الأمر ذلك.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله