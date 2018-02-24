"بوكو حرام" تختطف 111 فتاة من مدرسة للبنات في نيجيريا

اختطفت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية 111 فتاة، خلال هجوم إرهابي على مدرسة في ولاية يوبي النيجيرية، حسبما ذكرته صحيفة "بي أم نيوز" المحلية.

وتضاربت المعلومات بشأن عدد الطالبات المفقودات، فهناك تقارير تشير إلى أنهن 50 فتاة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن العدد يتجاوز المئة.

وأعلنت حكومة الولاية يوم الأربعاء أن الجيش أنقذ الفتيات، إلا أن حاكم ولاية يوبي النيجيرية قال إن التلميذات الست والسبعين المخطوفات، اللاتي ذكرت تقارير أن الجيش أنقذهن من جماعة "بوكو حرام" المتشددة لم يظهرن بعد.

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هذا وبثت جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، عام 2016 تسجيلا مصورا يظهر فتيات اختطفهن التنظيم من مدينة شيبوك شمال شرق نيجيريا في أبريل 2014، مؤكدة أن بعض الفتيات لا زلن على قيد الحياة في حين أن أخريات لقين حتفهن في غارات جوية.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن "بوكو حرام" خطفت أكثر من ألفي شخص منذ أربع سنوات، تم تحرير 500 منهم، وأحصت منظمة العفو الدولية 38 عملية خطف جماعية قامت بها الجماعة منذ مطلع 2014.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" شمال شرق نيجيريا، وهي تعارض النموذج الغربي في التعليم، وتسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.

وتقوم النيجر والكاميرون وتشاد بتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجماعة، التي ترد بهجمات إرهابية موقعة العديد من الضحايا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله