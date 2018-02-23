رئيس كوريا الجنوبية: لا يمكن أن نعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية

نقل يون يونغ تشان المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن عنه قوله، الجمعة، إن سيئول لا يمكن أن تعترف بكوريا الشمالية كدولة نووية.

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وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن المحادثات مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي وتحسين العلاقات بين الكوريتين يجب أن تمضي بالتوازي.

وصرح يون يونغ تشان في مؤتمر صحفي "ينبغي أن تمضي المحادثات بالتوازي مع بعضها، وأكد الرئيس مون أن التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مهم من أجل هذا".

وتابع "قال الرئيس مون أيضا إن كوريا الجنوبية صاحبة أقوى إرادة، من بين كل الدول، للقول إنها لا يمكن أن تعترف بكوريا الشمالية دولة نووية".

وأدلى مون بتلك التصريحات لإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي التي وصلت إلى سيئول الجمعة لحضور حفل ختام أولمبياد بيونغ تشانغ.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي