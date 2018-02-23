الاتحاد الأوروبي يدعو إلى دعم مشروع قرار 30 يوما هدنة في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم مشروع القرار الأممي القاضي بإعلان الهدنة الإنسانية في سوريا، ولا سيما بالغوطة الشرقية، لمدة 30 يوما، خلال التصويت في مجلس الأمن الدولي المقرر اليوم.

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وجاء في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حول الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق أن "الوصول الإنساني دون عراقيل وحماية المدنيين يمثلان القضية الأخلاقية والمسألة الملحة، ومنع سقوط الناس ووقف العنف واجب على الجميع".

ودعا البيان "أطراف الصراع السوري كافة وضامني الهدنة في المناطق الأربع لخفض التصعيد (روسيا وتركيا وإيران) إلى اتخاذ كل ما يلزم لضمان وقف إطلاق النار الفوري وحماية الشعب السوري من خلال الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتأمين وصول الإغاثة على الفور".

وشدد الاتحاد الأوروبي أن على "النظام السوري التوقف فورا عن مهاجمة شعبه وتنفيذ مسؤوليته الرئيسية وهي حماية المواطنين".

وتابع: "لذلك ندعم دعوة الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة 30 يوما ونتوقع من المجتمع الدولي التأييد في نيويورك" (أي التصويت لصالح مشروع القرار المقدم من الكويت والسويد).

وأكد الاتحاد الأوروبي على عدم وجود حل عسكري للأزمة في سوريا، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى التسوية في هذا البلد.

المصدر: consilium.europa.eu

إينا أسالخانوفا