40 عسكريا من جنوب السودان متورطون في جرائم ضد الإنسانية

أكد محققون من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنهم حددوا هويات أكثر من 40 عسكريا من جنوب السودان قد يكونوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، "إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود ودراسة صور الأقمار الاصطناعية وتدقيق نحو 60 ألف وثيقة من زمن الحرب".

وورد في تقرير الأمم المتحدة،الذي صدر اليوم الجمعة، ما يسمى"مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين"،من جانب ضباط كبار، بمن فيهم ثمانية جنرالات، وثلاثة من حكام الولايات، كما يكشف تفاصيل ما وصف بـ"الانتهاكات الوحشية المروعة ضد المدنيين" كمن تم فقؤ عيونهم وبتر رقابهم وإخصاؤهم خلال خمس معارك كبرى بين القوات الحكومية والمتمردين في عامي 2016 و2017.

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ويعتبر هذا التقرير هو الأهم من بين تقارير الأمم المتحدة التي وثقت الجرائم ولم توثق مرتكبيها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات هذا العام وفقا لاتفاقية السلام لعام 2015، ولكن الحكومات، بما فيها الولايات المتحدة تحاول دون جدوى أن تحث الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار قبل إجراء العملية الانتخابية.

المصدر: رويترز

نادين بطحة