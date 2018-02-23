إصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة لويزيانا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن شخصين على الأقل أصيبا بجروح طفيفة في إطلاق نار بجامعة لويزيانا الأمريكية.

ويأتي الحادث بعد 9 أيام من مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

BREAKING: Officials at Southeastern Louisiana University say two people injured in on-campus shooting. — The Associated Press (@AP) 23 февраля 2018 г.

وأكدّت شرطة جامعة جنوب شرق لويزيانا، أن حادث إطلاق النار وقع في الحرم الجامعي، وتورّط فيه عدد من الأشخاص.

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي، وأن التحقيقات جارية.

ALERT: No present threat to campus community. University Police confirmed incident occurred on North Campus involving several individuals. Gunshots fired, 2 individuals suffered non-life threatening injuries. UPD following up on all leads, incident remains under investigation. pic.twitter.com/t475HxW87V — Southeastern LA Univ (@oursoutheastern) 23 февраля 2018 г.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي