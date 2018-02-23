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إصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة لويزيانا الأمريكية

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إصابة شخصين في إطلاق نار بجامعة لويزيانا الأمريكية
@oursoutheastern
جامعة لويزيانا
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن شخصين على الأقل أصيبا بجروح طفيفة في إطلاق نار بجامعة لويزيانا الأمريكية.

ويأتي الحادث بعد 9 أيام من مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية فلوريدا.

وأكدّت شرطة جامعة جنوب شرق لويزيانا، أن حادث إطلاق النار وقع في الحرم الجامعي، وتورّط فيه عدد من الأشخاص.

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد تهديد في الوقت الحالي، وأن التحقيقات جارية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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