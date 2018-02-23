ماكرون سيمثل دورا في حكاية الأطفال الموسيقية السوفيتية!

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يؤدي دورا في مسرحية لحكاية الأطفال السيمفونية بتلحين سيرغي بروكوفييف "بيتر والذئب" في قصر الإليزيه.

وأفادت قناة BFMTV الفرنسية، نقلا عن مصادر حصرية لها، بأن المسرحية التي تشرف عليها السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون ستقام في 1 مارس المقبل بمشاركة الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري الفرنسي، دون الكشف عن ماهية الدور الذي سيلعبه الرئيس الفرنسي.

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ولحن هذه الحكاية الموسيقية المشهورة الروسي والسوفيتي سيرغي بروكوفييف في عام 1936 بعد عودته إلى وطنه، وبين أبطال الحكاية، فضلا عن الطليعي بيتر والذئب المذكورين في العنوان، نجد كلا من جد بيتر والطير والقطة والبطة والصياد.

وسبق أن فاجأ ماكرون المجتمع الفرنسي والدولي بمواهبه المتعددة إذ كشفت وسائل إعلام فرنسية في أوائل العام الجاري أنه كتب في سن 16 عاما رواية إباحية مثيرة تروي قصة ووقائع علاقاته الغرامية مع زوجته المقبلة والتي كانت حينئذ معلمته البالغة من العمر آنذاك 40 عاما.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف