أنقرة تستدعي القائم بالأعمال الهولندي

استدعت تركيا اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الهولندي بعد تصويت مجلس النواب في بلاده على اقتراح بشأن الاعتراف بإبادة الأرمن قبل نحو 100 عام.

ودانت وزارة الخارجية التركية الخميس، إقرار البرلمان الهولندي مذكرة تعتبر مذبحة قتل فيها 1.5 مليون أرمني عام 1915 إبادة جماعية.

إقرأ المزيد

وقالت الخارجية في بيان، إن "القرار غير ملزم أو صحيح من الناحية القانونية"، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية قالت إن ذلك لن يشكل السياسة الرسمية لهولندا.

ويطلق الأرمن من آن لآخر دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية إبادة وتهجير أرمن الأناضول على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".

المصدر: أ ف ب

نتاليا عبدالله