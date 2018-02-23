عمدة مدينة أمريكية ترفع راتب حارسها الشخصي لألف ضعف لقاء خدماته الجنسية

يجري مكتب التحقيقات في ولاية تينيسي الأمريكية، تحقيقات دقيقة وشاملة مع عمدة مدينة ناشفيل ، السيدة ميغان باري، التي زادت لألف ضعف راتب حارسها الشخصي الذي كان يرضي شهواتها الجنسية.

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وصادر مكتب التحقيقات هاتف العمدة في أطار تحقيقاته بتسرب المال العام، واشتباهه في أن هذه السيدة التي تتبوأ منصبا رفيعا في المدينة تخون زوجها مع حارسها الشخصي، وتدفع له أضعافا مضاعفة عن الراتب الذي يستحقه من أموال دافعي الضرائب.

وذكرت صحيفة تينيسيان الصادرة في هذه الولاية، أن عمدة مدينة ناشفيل، ميغان باري، خصصت لعشيقها الذي لا تتجاوز مؤهلاته رتبة رقيب سابق في الشرطة، راتبا من المال العام يفوق بألف مرة الراتب الذي يتقاضاه أمثاله من الحراس الشخصيين.

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ولدى فحص المحققين الهاتف الخاص لـ روب فورست، الحارس الشخصي للعمدة باري، والذي كان يعمل سابقا بصفة رقيب في الشرطة، عثروا داخل هاتفه على صور عارية للسيدة العمدة، فضلا عن مراسلاته مع رئيسة البلدية.

وتجدر الإشارة إلى أن باري ومحاميها رفضا إعطاء المحققين رمز الدخول إلى هاتفها.

The allegations of photos taken of myself are very troubling and infuriating if true. While I have not seen the photos in question, if they were of me, they were taken without my knowledge or permission and a complete invasion of my privacy. https://t.co/lzf0RPVB2G — Megan Barry (@MayorMeganBarry) ٢٢ فبراير، ٢٠١٨

وفي وقت سابق أفيد بأن ناشطا من ولاية كاليفورنيا في حركة ME TOO# التي تناهض التحرش الجنسي وتدافع عن المتعرضات له، اتهم بالتحرش الجنسي.

المصدر: غازيتا رو

سعيد طانيوس