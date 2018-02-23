صحفية: إطلاق سراح البريطانية في إيران مرهون بصفقة عسكرية

كشفت صحيفة الديلي تلغراف أن إطلاق سراح البريطانية الإيرانية من أحد السجون الإيرانية مرهون بتسوية فائدة ديون لصفقة عسكرية بقيمة 400 مليون جنيه استرليني تدين بها طهران لبريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن عائلة السجينة نازانين زاغاري، المحتجزة في أحد السجون الإيرانية منذ أبريل 2016، أن إطلاق سراحها مرهون بإنهاء خلاف مادي بين بريطانيا وإيران حول صفقة عسكرية أبرمت عم 1970.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تضمنت شراء شحنة من دبابات الحرس البريطاني ومركبات عسكرية أواخر عام 1970 بقيمة 400 مليون جنيه استرليني دفعها شاه إيران، إلا أن العقد ألغي بعد سقوط حكمه في ثورة 1979.

وتسعى إيران إلى استعادة أموالها منذ أن وضعتها بريطانيا في حساب مجمد عام 2002، إلا أنه وبسبب الاختلاف على الفوائد وقانونية دفع أموال لإيران على ضوء العقوبات التي كانت مفروضة عليها من قبل المجتمع الدولي أدى إلى تأخير حصول إيران على هذه الأموال.

وقد نفى المسؤولون البريطانيون في السابق أي صلة بين المحادثات حول الديون وإطلاق سراح السيدة زغاري راتكليف.

إلا أن الصحيفة نقلت عن زوج الموقوفة أن قاض إيراني أخبرها أن الإفراج عنها متوقف بسبب نزاع حول الفائدة المستحقة على صفقة أسلحة لم يتم الوفاء بها من قبل إيران لبريطانيا تعود إلى السبعينيات، وأن الخارجية الإيرانية تجري الآن مباحثات مع بريطانيا حول تلك الأموال.

وأضاف زوج الموقوفة أن هذه هي المرة الثانية التي يشير فيها مسؤولون إيرانيون إلى أن سبب توقيف الإيرانية هو بسبب دين حول صفقة أسلحة قديمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي أخبر الموقوفة أن المال هو "حق إيران" وأن الدبلوماسيين الإيرانيين "يسوون حساب الفائدة المترتبة على الديون"، وفور تسوية القضية فإن زغاري ستسلم إلى السفارة البريطانية في طهران وتنقل جوا إلى المملكة المتحدة عند اتخاذ قرار بالإفراج عنها.

وتم اعتقال زغاري في مطار طهران خلال قيامها بزيارة عائلية في أبريل 2016 بتهم أمنية.

المصدر: ديلي تلغراف

نتاليا عبدالله