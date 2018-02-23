يقظة حارس مدرسة في كاليفورنيا تمنع تكرار مجزرة فلوريدا

ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على شاب (17) عاما هدد بتنفيذ هجوم مسلح في مدرسته، بعد أيام معدودة من مجزرة مرعبة في مدرسة بولاية فلوريدا.

وتم اعتقال الشاب، وهو من سكان مدينة ويتير، بعد أن سمع الحارس في المدرسة ماريانو تشافيز من قبيل الصدفة قوله بأنه يخطط لتنفيذ هجوم مماثل لذلك الذي أودى بأرواح 17 شخصا في فلوريدا قبل يومين.

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وقال الشاب للحارس إن هذا الكلام كان مجرد سخرية، لكن تشافيز أظهر مستوى عاليا من اليقظة وأبلغ الشرطة بما حدث.

وأظهرت التطورات اللاحقة أن هذه الخطوة كانت مبررة على الأرجح، إذ عثرت الشرطة في منزل الشاب على بندقيتين آليتين و90 مخازن لهما مع كميات من الذخيرة ذات القدرة الهجومية العالية ومسدسين.

وأعلن شريف مقاطعة لوس أنجلوس جيم ماك دونيل، أن الشاب الموقوف سبق أن اعتقل للاشتباه في تهديده بتنفيذ جرائم، ويعتبر شابا مشاغبا للغاية في مدرسته.

ويواصل الشاب إصراره على أن تهديده بتنفيذ مجزرة جديدة لم يكن سوى ضجيج، بينما أقر شقيقه الأكبر البالغ 28 عاما من العمر بأنه اقتنى الأسلحة إبان أداء الخدمة العسكرية في تكساس.

وذكر الشريف أن إحدى البندقيتين لم تسجَّل، وذلك يعتبر جريمة جنائية في كاليفورنيا، مضيفا أن شقيق الشاب المعتقل سبق وأن واجه اتهامات بارتكاب مخالفات قانونية فيما يتعلق بحيازة الأسلحة النارية والذخائر القتالية.

المصدر: إندبندنت

نادر عبد الرؤوف