ترامب يؤكد ضرورة تسليح المعلمين ذوي الخلفية العسكرية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لفكرة تسليح المعلمين ممن لديهم خلفية عسكرية، وذلك في أعقاب المذبحة التي وقعت في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب إن ذلك سيقتصر على من لديهم خلفية عسكرية أو تلقوا تدريبات خاصة، مضيفا أن ذلك "من شأنه أن يحل المشكلة بشكل فوري".

Today, it was my great honor to host a School Safety Roundtable at the @WhiteHouse with State and local leaders, law enforcement officers, and education officials.



There is nothing more important than protecting our children. They deserve to be safe, and we will deliver! pic.twitter.com/WhC2AxgWXO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 февраля 2018 г.

وقوبل اقتراح ترامب بردود فعل متباينة في بلد يشهد انقسامات وآراء مختلفة حول الطريقة التي يمكن من خلالها الحد من حوادث إطلاق النار الجماعي والعنف المسلح التي تقع بوتيرة يومية.

وكان ترامب، المعروف بدعمه لحقوق حيازة السلاح، طرح فكرة تسليح المعلمين خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء مع طلاب من المدرسة نجوا من حادثة إطلاق النار وأب فقد ابنته في الواقعة، منوها بأنه سيعمل على تشديد طرق التحري عن خلفية مشتري الأسلحة، وأنه سيدرس رفع الحد الأدنى لسن من يشترون أنواعا معينة من الأسلحة.

إقرأ المزيد

وقُتل 17 من بينهم طلاب وأعضاء تدريس بمدرسة مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، في حادث اعتُبر ثاني أكبر حادث إطلاق نار في مدرسة عامة أمريكية من حيث عدد الضحايا.

واعتقلت الشرطة الأمريكية نيكولاس كروز، وهو طالب سابق في المدرسة في التاسعة عشرة من عمره، على خلفية تنفيذه الهجوم، وتقول السلطات إنه كان يحمل بندقية نصف آلية من طراز (إيه.آر-15).

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله