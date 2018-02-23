مجزرة مدرسة فلوريدا تكشف جبن الضابط المسؤول عن أمنها

قدم ضابط شرطة أمريكي كان يحرس مدرسة في فلوريدا شهدت حادث إطلاق نار الأسبوع الماضي، وقتل خلاله 17 شخصا، قدم استقالته من منصبه بعد فتح تحقيق ضده.

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ونقلت قناة "أي بي سي" الأمريكية عن مدير دائرة بروفارد، سكوت إسرائيل، تصريحات مفادها، أنه تم بعد الحادث تعليق عمل مساعده سكوت بيترسن خلال فترة إجراء التحقيق، بعد ظهور تسجيل فيديو يظهر أن بيترسن لم يدخل المدرسة أثناء إطلاق النار.

وقال إسرائيل: "كان يتعين عليه أن يدخل المدرسة وأن يتحدى المهاجم ويقتله". وأضاف أن بيترسن لم يعمل شيئا، بل كان يقف إلى جانب المبنى.

وكان حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة باركلاند الواقعة على بعد 60 كيلومتر شمالي مايامي وقع في 14 فبراير الجاري. وبعد الحادث احتجزت الشرطة الطالب السابق في هذه المدرسة نيكولاس كروز من مواليد عام 1999. وأعلن محامي كروز أن موكله لن يعترف بمسؤوليته إلا في حال عدم طلب المدعين العامين عقوبة الإعدام له.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا