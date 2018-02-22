صحيفة ألمانية تستخرج بطاقة عضوية لـ"كلبة" في حزب سياسي

اضطر حزب ألماني للتصريح بأنه لن يسمح لكلبة عمرها 3 سنوات بالتصويت على اتفاق للدخول في ائتلاف مع المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل وذلك على الرغم من حصولها على بطاقة عضوية.

وكانت صحيفة "بيلد الأوسع" انتشارا في البلاد قد نشرت، يوم الثلاثاء، صورة كلبة تدعى "ليما"، لونها أبيض وبني وتضع وشاحا أحمر في إشارة إلى لون الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني.

وكتبت الصحيفة تحت الصورة تعليقا "يمكن لهذه الكلبة التصويت على الائتلاف الكبير".

وتحدثت "بيلد" عن كيفية حصول الكلبة "ليما" على بطاقة عضوية الحزب بعد أن تقدمت الصحيفة بطلب عضوية بالنيابة عن الكلبة في السادس من فبراير/ شباط.

وتضمنت التفاصيل الشخصية في الطلب النوع وورد في خانة الوظيفة أنها عاطلة عن العمل وعمرها 21 عاما (ما يعادل ثلاث سنوات في عمر الكلاب).

وقال متحدث باسم "بيلد" في بيان "لا يتعلق الأمر بالكلبة "ليما" بل كيف أثبتنا نحن في بيلد أن من الممكن بسهولة استخراج بطاقات عضوية الحزب الديمقراطي الاشتراكي وبالتالي التصويت".

Streit um Basisvotum - So kam die SPD auf den Hund https://t.co/JVzaS97zwk — BILD (@BILD) 20 февраля 2018 г.

وأضاف "بوسع من يريدون التلاعب في التصويت بشأن الائتلاف الكبير التحايل بنفس الطريقة".

وأوضحت أندريا ناليس (التي من المتوقع أن يقع عليها الاختيار لتولي زعامة الحزب في أبريل) قائلة ردا على سؤال من "بيلد" حول ما إذا كان من الممكن التلاعب في التصويت، إنه لا يسمح للكلاب بالتصويت، مضيفة أن الحزب سيبحث اتخاذ خطوات قانونية إذا تبين وقوع تحايل فيما يتعلق بهوية أحد الأعضاء.

ويحق لكل أعضاء الحزب التصويت في اقتراع يتم عن طريق البريد وبدأ يوم الثلاثاء وينتهي في الثاني من مارس للتعبير عن رأيهم في اتفاقية ائتلافية في ألمانيا قد تحدد مستقبل ميركل.

وإذا رفض أعضاء الحزب الاتفاق فلن يتمكن الأخير من تقاسم السلطة مع المحافظين ومن المرجح حينئذ إما إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي