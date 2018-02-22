الجيش الإسرائيلي يجري مناورات مع القيادة الأمريكية "تحاكي التصدي للصواريخ"

يستعد الجيش الإسرائيلي لإجراء مناورات كبرى مع القيادة الأمريكية في أوروبا منتصف الشهر المقبل.

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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن 2500 جندي أمريكي، بالإضافة إلى 2000 جندي من منظومة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ووحدات أخرى، سيشاركون في التمرين لـ"تحسين الجاهزية بهدف التصدي للتهديدات الصاروخية".

وأشارت الإذاعة إلى أن التمرين سيحاكي وصول قوات أمريكية إلى إسرائيل، إثر تعرضها لهجوم صاروخي على جبهات مختلفة وسيناريوهات متعددة للتعامل معه من خلال استخدام منظومات مختلفة مثل "حيتس" و"القبة الحديدية" و"مقلاع داود" و"باتريوت".

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية الرسمية

ياسين بوتيتي