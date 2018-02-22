الوكالة الدولية للطاقة الذرية راضية عن التزام إيران بالاتفاق النووي

أكد تقرير فصلي جديد صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحترم القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع السداسية الدولية في 2015.

وجاء في التقرير الصادر اليوم الخميس أن إيران لم تتجاوز حدودها القصوى من مخزونات اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تقم بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء أكثر من 3.67 في المئة، كما هو منصوص في الاتفاق النووي.

وأضاف التقرير أن طهران أبلغت الوكالة عبر رسالة خطية عزمها على "إنشاء محطات توليد الطاقة النووية للسفن في المستقبل".

من جانبها، طالبت الوكالة بـ"المزيد من الإيضاحات" حول المخطط والمعلومات الأولية الخاصة بتصميم تلك المرافق، مؤكدة أنها لم تتلق بعد ردا على الطلب.

المصدر: رويترز

إينا أسالخانوفا