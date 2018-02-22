لندن: على إيران لعب دور أكثر إيجابية في الشرق الأوسط

أعلن نائب وزير الخارجية البريطاني، أليستار بيرت، اليوم الخميس، أن بلاده تدعو إيران إلى لعب دور "أكثر إيجابية" في تسوية النزاعات في الشرق الأوسط.

وقال بيرت للصحفيين عقب محادثات أجراها في لندن مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ليبحث معه سبل إبقاء الصفقة النووية مع طهران ومسألة مواطنين بريطانيين معتقلين في إيران: "مواصلة حوار بناء مع إيران أمر حيوي.. تعتبر طهران جهة فاعلة محورية في الشرق الأوسط. وخلال اللقاء دعوت الحكومة الإيرانية إلى لعب دور أكثر إيجابية في المنطقة، وخاصة في النزاعين اليمني والسوري".

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وذكّر الدبلوماسي بأن نتائج الزيارة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى طهران، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هي التي وضعت الأساس لـ"المناقشة الإيجابية" التي جرت في لندن اليوم.

وفي وقت سابق من الخميس، أكد عراقجي في مقابلة مع شبكة "بي بي سي" أن إيران تجري محادثات مع الحكومة السورية حول التهدئة في منطقة غوطة دمشق الشرقية وإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك. وذكر المسؤول الإيراني أن طهران على اتصال وثيق مع دمشق من أجل فهم ما يمكن لإيران أن تفعله للمساعدة على تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف