القوات البرية الأمريكية تبيح الأقراط بعد الأوشام!

أصبح بإمكان العسكريين الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية الآن ألا يحلقوا لحاهم، بل وأن يتزينوا بالأقراط خارج الدوام الرسمي.

وأشار الرقيب الكبير ريتشارد ميريت إلى أن القادة "تعاملوا مع مظهر جنودنا على نحو أكثر صرامة من احترام التقاليد الثقافية للسكان المحليين".

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هذا التغيير حصل مع تعيين قائد جديد لجيش البر الأمريكي الثامن، اللفتنانت جنرال مايكل بيلز، الذي بدوره اتخذ هذه الخطوة.

صحيفة "army times" نقلت عن كبير الرقباء ريتشارد ميريت قوله: "كان في السابق يتم التعامل مع مظهر جنودنا بصرامة أكبر، وذلك احتراما للتقاليد وثقافة السكان المحليين".

وأضاف ضابط الصف الأمريكي في هذا الشأن "لكن الزمن تغير، والكوريون أصبحوا يتعاملون بتسامح أكبر مع المعايير الغربية للمظهر، ولذلك أعادت القيادة النظر في مطالبها".

يذكر أن قيادة القوات البرية منذ وقت ليس بالبعيد، أعادت النظر أيضا في موقفها السلبي من الأوشام، وذلك لأنها واجهت مشكلة تتمثل في نقص المجندين الجدد بسبب العمليات العسكرية في أفغانستان والعراق، وعدلت أوامرها بحيث سُمح بقبول شبان لديهم أوشام على أيديهم وفي القسم الخلفي من أعناقهم.

المصدر: iz.ru

محمد الطاهر