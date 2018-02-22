أنقرة: الجيش التركي في عفرين يدافع عن وحدة سوريا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن القوات التركية في عفرين تدافع عن وحدة الأراضي السورية، التي تعارضها الوحدات الكردية.

وتابع جاويش أوغلو أمام الصحفيين في أنقرة، اليوم الخميس: "ندعو لأن لا يقلق أحد في ضوء إجراء عملية "غصن الزيتون" بشأن وحدة الأراضي السورية. كنا نقول سابقا إننا ندعمها وندافع عنها. والطرف الذي يهددها هو الوحدات الكردية على الأرجح. ولن نعطي أي فرصة لمن سيأتي لدعمها، فسيصبح هدفا لنا. وليس من المهم بالنسبة لنا ما هي الدولة أو القوة التي ستقف إلى جانب الإرهابيين، إذ أن كلهم متشابهون بالنسبة لنا".

وكانت الأركان التركية أعلنت في 20 يناير شن عملية عسكرية تحت اسم "غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في مدينة عفرين السورية، وذلك بالتزامن مع العمليات العسكرية لأفراد "الجيش السوري الحر".

من جهتها دانت دمشق الأعمال التركية في عفرين، مؤكدة أنها لا تزال جزءا لا يتجزأ من سوريا.

أما موسكو فدعت كل الأطراف في عفرين إلى ضبط النفس واحترام وحدة الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا