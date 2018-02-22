مندوب أمريكي سابق بالأمم المتحدة: هذا ما تريد أن تفعله كوريا الشمالية بسلاحها النووي!

رأى جون بولتون، المندوب الأمريكي الأسبق في الأمم المتحدة، أن هدف كوريا الشمالية من تطور أسلحة نووية هو الاستيلاء على كوريا الجنوبية.

وقال بولتون لقناة "KBS" التلفزيونية الأمريكية "كوريا الشمالية تطور برنامجا نوويا ليس فقط للدفاع عن النفس، هم أيضا يريدون توحيد شبه الجزيرة الكورية تحت سيطرتهم".

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وأضاف الدبلوماسي الأمريكي السابق في هذا الصدد "إن أمن كوريا الجنوبية سيتقوض على المدى الطويل، إذا تمكن الشمال من الحصول على أسلحة نووية ووسائل إيصالها".

ويفترض المندوب الأمريكي الأسبق، أن كوريا الشمالية التي تمتلك رؤوسا نووية قادرة على الوصول إلى اليابسة الأمريكية، يمكن أن تبدأ غزو الشطر الكوري الجنوبي، لأنها لن تخشى في هذه الحالة من هجوم أمريكي مضاد".

وفي هذا السياق، أوضح الخبير الأمني كيم يونغ سيك للقناة التلفزيونية الأمريكية، أنه إذا بدأت بيونغ يانغ العمليات العسكرية ضد كوريا الجنوبية، فسيكون على القيادة الأمريكية الاختيار بين مساندة حليفتها واحتمال أن تتلقى ضربة نووية تصيب واشنطن أو مدنا كبرى أخرى، مضيفا "لست متأكدا من أن الخيار سيكون في صالح سيئول".

المصدر: تاس

محمد الطاهر