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دي ميستورا يتوقع محادثات صعبة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا

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دي ميستورا يتوقع محادثات صعبة بشأن وقف إطلاق النار في سوريا
AFP
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
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عبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن أمله بأن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار ينهي العنف في منطقة الغوطة الشرقية، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه المهمة ستكون صعبة.

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وقال دي ميستورا للصحفيين بعد وصوله إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الخميس: "آمل بأن يتم ذلك. لكنه أمر صعب. لكنني آمل بأن يتم ذلك. إنه أمر سريع للغاية". 

وردا على سؤال حول تداعيات عدم اتخاذ هذا القرار قال: "في هذه الحالة سيتعين علينا الإصرار على اتخاذ القرار بأسرع وقت ممكن، لأنه لا يوجد هناك أي بديل لوقف إطلاق النار وضمان الدخول الإنساني". 

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الخميس الوضع في الغوطة الشرقية، وذلك بعد أن نشرت السويد والكويت في مجلس الأمن مشروع قرار يتضمن مهلة 30 يوما لوقف إطلاق النار في سوريا لإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي. 

المصدر: رويترز

أولغا رودكوفسكايا

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