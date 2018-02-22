مجزرة مدرسة فلوريدا تزيد من منسوب تسلح الأمريكيين حتى داخل المدارس

أمر سكوت إسرائيل، شريف مقاطعة برفارد الأمريكية، بأن يحمل جميع المساعدين المؤهلين أسلحة داخل المدارس، وذلك بعد إطلاق تلميذ النار الأسبوع الماضي داخل مدرسة في المنطقة وقتله 17 شخصا.

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وقال الشريف في مؤتمر صحفي، سجله في الحساب الرسمي لمكتبه على تويتر: "إن مساعدينا الذين تم اختيارهم وتدريبهم سيحملون أسلحة داخل نطاق السور المدرسي من الآن فصاعدا".

ووقع حادث إطلاق نار داخل مدرسة في مدينة باركلاند على بعد 60 كم شمالي ميامي يوم الأربعاء في 7 فبراير الجاري، أسفر عن مقتل 17 شخصا.

وعقب وقوع المأساة مباشرة، اعتقلت الشرطة طالبا سابقا من هذه المدرسة، يدعى نيكولاس كروز، مولود في عام 1999. قال محامي كروز، إن موكله يعتزم الاعتراف بجريمته في حال لم يطلب الادعاء العام عقوبة الإعدام له على قتله هذا العدد الكبير من معلمي وتلامذة المدرسة التي كان قد طرد منها.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس



