أ ف ب عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.

#BREAKING US weighing more Russia sanctions, officials say — AFP news agency (@AFP) February 21, 2018

من جانب آخر، كشف مصدر أوروبي اليوم الأربعاء أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد القيود الاقتصادية المفروضة ضد 150 شخصية و38 كيانا روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.

وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

المصدر: وكالات