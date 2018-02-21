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أ ف ب عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

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أ ف ب عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
Reuters
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.

من جانب آخر، كشف مصدر أوروبي اليوم الأربعاء أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد القيود الاقتصادية المفروضة ضد 150 شخصية و38 كيانا روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.

وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

المصدر: وكالات

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