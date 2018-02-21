أ ف ب عن مسؤولين أمريكيين: الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا
Reuters
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على روسيا.
#BREAKING US weighing more Russia sanctions, officials say— AFP news agency (@AFP) February 21, 2018
من جانب آخر، كشف مصدر أوروبي اليوم الأربعاء أن سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تمديد القيود الاقتصادية المفروضة ضد 150 شخصية و38 كيانا روسيا لمدة 6 أشهر إضافية.
وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.
المصدر: وكالات
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