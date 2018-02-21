مصرع 5 من رجال الأمن بهجوم في أفغانستان

لقي 5 عسكريين من مديرية الأمن القومي الأفغانية مصرعهم وبينهم رئيس قسم الاستخبارات، بهجوم مسلح وسط البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الهجوم وقع في ولاية باروان عندما كان العسكريون الخمسة عائدين إلى نقطتهم، دون ذكر أي تفاصل أخرى، فيما لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

ومن الجدير بالذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تدهورا ملحوظا في لأوضاع الأمنية، على وقع ازدياد قدرات المتطرفين في الولايات الشرقية والجنوبية من أفغانستان وشمالها، حيث يعلن القادة الميدانيون في الكثير من الأحيان ولاءهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين