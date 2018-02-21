ريابكوف: واشنطن تلجأ للتخويف والابتزاز لإعاقة تعاوننا مع دول أخرى

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، واشنطن بالعمل المتعمد على عرقلة تعاون روسيا مع دول أخرى في المجال العسكري التقني، عبر اللجوء إلى أساليب التخويف والابتزاز.

وقال ريابكوف: "نرى لدى الأمريكيين خطا متعمدا يهدف إلى تعقيد التعاون في المجال العسكري التقني (مع شركاء أجانب)، ويعلنون أرقاما محددة لقيمة عقود يزعمون أنه تم إفشالها تحت الضغط الأمريكي ونتيجة سياسة الابتزاز والتخويف التي تنتهجها واشنطن".

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وكانت الخارجية الأمريكية ذكرت أمس الثلاثاء، أنها تمكنت في الآونة الأخيرة، من إيقاف تعاملات مالية تعود لصفقات بين روسيا ودول أخرى بقيمة 3 مليارات دولار.

المصدر: وكالات

متري سعيد