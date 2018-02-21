الفلبين لا ترى في دوتيرتي خطرا على الديمقراطية

عبرت الحكومة الفلبينية عن قلقها حيال التقاريرالاستخباراتية الأمريكية التي تصف الرئيس ردريغو دوتيرتي بأنه يشكل خطرا على الديمقراطية في جنوب شرق أسيا.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك، "ننظر إلى هذا الإعلان الصادر عن إدارة المخابرات الأمريكية بنوع من القلق.. لا أعتقد أن هذا حقيقي. إنه محام ويعرف القانون ويرغب في الحفاظ على سيادة القانون"، رافضا تقييم المخابرات الأمريكية لرئيس الفلبين على أنه تهديد للديمقراطية.

ويضع التقرير الذي أصدره مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، الرئيس الفلبيني إلى جانب رئيس وزراء كمبوديا هون سين وأزمة الروهينغا والدستور المدعوم من الجيش في تايلاند كتهديدات للديمقراطية.

وجاء في تقرير المخابرات الأمريكية أن الديمقراطية وحقوق الإنسان ستظل هشة في الكثير من دول جنوب شرق آسيا في عام 2018 بسبب النزعات الاستبدادية وتفشي الفساد والمحسوبية.

المصدر: رويترز

نتاليا عبدالله