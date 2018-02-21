إيران.. العثور على 30 جثة لركاب الطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات الإيرانية عثورها على جثامين 30 شخصا من ركاب الطائرة المنكوبة التابعة لخطوط "آسمان" الجوية التي سقطت الأحد في منطقة سميرم بمدينة أصفهان وسط إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن محافظ كهكیلویة وبویر أحمد محمد أحمدي قوله مساء الثلاثاء: "تم انتشال 30 جثة من ضحايا الطائرة المنكوبة في مكان سقوطها، والجهود مبذولة للعثور على بقية الجثث".

وأضاف أحمدي: "عدم تحسن الظروف الجوية عموما ووعورة المنطقة لم توفر إمكانية القيام بعمليات الإغاثة الجوية ولم يكن بالإمكان إرسال فرق الإنقاذ سوى عن طريق البر".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة "فارس" عن أحد متسلقي الجبال المشارك ضمن فرق الإغاثة والإنقاذ، قوله إنه يمكن مشاهدة 30 من جثث ضحايا طائرة نقل الركاب المنكوبة، ويمكن التعرف على 15 جثة منها.

وصرح مساعد منظمة الإغاثة والإنقاذ في الشؤون الميدانية شاهين فتحي مساء الثلاثاء، بأن عمليات نقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة ستبدأ صباح الأربعاء.

وقال إنه "من خلال التعاون بين الأجهزة والمسؤولين المحليين، تم تحقيق تقدم مناسب في تنفيذ العمليات، حيث تصل الفرق الميدانية بالتدريج إلى مكان التحطم".

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وأضاف: "يتم توفير الإمكانيات اللازمة لمبيت الفرق الموفدة إلى منطقة الحادث، لكي تبدأ يوم غد عمليات نقل الجثامين إلى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبويرأحمد".

وأعلنت السلطات الإيرانية يوم الأحد الماضي أن طائرة ركاب إيرانية من طراز ATR تابعة لخطوط "آسمان" الجوية اختفت عن الرادار، ليُكتشف لاحقا أنها سقطت وتحطمت في مرتفعات جبال دنا.

المصدر: وكالات

أحمد باديان