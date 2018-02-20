20 ألف دنماركي يشاركون ملكتهم مراسم دفن زوجها الأمير هنريك

توافد 20 ألف دانماركي إلى كنيسة قصر كريستيانسبورج لمشاركة ملكتهم مارغريتا الثانية، مراسم دفن زوجها الأمير هنريك جنازته في العاصمة كوبنهاجن.

وبدت العائلة الملكية الدنماركية متأثرة بشدة خلال مراسم الجنازة الخاصة التي أقيمت في كنيسة قصر كريستيانسبورج، وتكرر إمساكهم بأيدي بعضهم البعض خلال المراسم.

وتوفي الأمير هنريك، المولود في فرنسا، أثناء نومه في وقت متأخر من مساء 13 فبراير الجاري في الدنمارك عن عمر يناهز 83 عاما.

وحضر نحو 200 ضيف من بينهم عدد كبير من أصدقاء هنريك المقربين، وممثلين عن منظمات كان يرعاها مثل الصليب الأحمر الدنماركي، مراسم جنائزية مختصرة أمس الاثنين أقيمت داخل الكنيسة.

وكانت الملكة مارجريت قد تزوجت هنريك عام 1967 عندما كانت ولية للعهد، وتوجت ملكة عام 1972، وظل هنريك محتفظا بلقب أمير.

المصدر: تاس

علي الخطايبة